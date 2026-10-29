Ragusa, propaganda e contatti con l'Isis: ragazzina finisce in comunità

Il processo di radicalizzazione intrapreso dalla ragazzina è stato scoperto quando è stato sequestrato e analizzato il suo dispositivo elettronico a seguito di una perquisizione. Oltre a contenuti di propaganda dello Stato Islamico e di immagini generate con l'intelligenza artificiale, c'erano richiami alla simbologia dell'estrema destra e la condivisione di materiale inerente al radicalismo violento e all'antisemitismo. La ragazzina aveva condiviso anche video della violenta aggressione in una scuola media in provincia di Bergamo di uno studente di 13 anni alla professoressa di francese avvenuta lo scorso marzo.