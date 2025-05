Una donna di 60 anni è morta perché investita da un'auto in retromarcia. La vittima è stata schiacciata contro un muro. È successo a Besozzo in provincia di Varese. La vettura era ferma in sosta prima dell'impatto e non è ancora chiaro se fosse presente un conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente.