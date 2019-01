Varese, incendio sul monte Martica: bruciati 100 ettari di bosco

Il rogo scoppiato giovedì sera sul monte Martica, in provincia di Varese, ha già distrutto 100 ettari di bosco. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, ma le operazioni di spegnimento sono ostacolate dal vento e dal sottobosco secco. Non è esclusa la pista dolosa. I fronti attivi dell'incendio sono due: uno si dirige verso l'Alpe Cuseglio, l'altro va verso l'ex miniera della Valganna.