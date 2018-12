Varese, il più antico dinosauro di grandi dimensioni è italiano

Saltriovenator, è italiano il più antico dei grandi dinosauri predatori Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si chiama Saltriovenator zanellai, in onore del luogo di ritrovamento e del suo primo scopritore, l’appassionato di geologia Angelo Zanella. E’ un esemplare di ceratosauro vissuto 198 milioni di anni fa, nell’era mesozoica, in anticipo di 25 milioni di anni rispetto alla comparsa dei grandi dinosauri predatori. Le sue caratteristiche fisiche sono descritte nello studio firmato da alcuni ricercatori italiani guidati da Cristiano Dal Sasso, del Museo di Storia Naturale di Milano, che hanno così ufficializzato la nuova specie. Otto metri di lunghezza per una tonnellata di peso, 80 centimetri di cranio e denti aguzzi come pugnali, i suoi arti interiori erano muniti di quattro dita, di cui tre possenti e artigliate.