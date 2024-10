Varese, evasione fiscale da 1,5 milioni di euro: denunciata un'influencer

La guardia di finanza di Varese ha denunciato la star di OnlyFans Mady Gio, al secolo Filip Madalina Ioana, per evasione fiscale da 1,5 milioni di euro. L'influencer aveva da tempo spostato la propria residenza anagrafica in Svizzera, per poter godere di una tassazione maggiormente favorevole. Da una verifica è però emerso che in realtà non aveva mai ottenuto la residenza fiscale al di fuori dell'Italia e che era completamente sconosciuta al Fisco. La donna era comparsa in diversi programmi tv e radiofonici: nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni sui propri compensi milionari, aveva dichiarato poco più di 50mila euro di ricavi.