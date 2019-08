Varese, cerca abbattere porta in casa con accetta: uomo arrestato

Un 54enne di Vergiate (Varese) è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati chiamati dalla moglie, barricatasi in camera da letto perché, ha spiegato, il marito voleva ucciderla. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, armato di un'accetta e di un coltello da cucina, che stava provando ad abbattere la porta.