Busto Arsizio (Varese), adesca 14enne al parco: pensionato arrestato per pedofilia

A Busto Arsizio (Varese) un 70enne è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minorenne.

L'8 novembre un 14enne che in bicicletta percorreva le vie del centro è stato approcciato dall'uomo.Con una serie di lusinghe e promesse di piccoli regali, tra i quali una ricarica del cellulare, l'anziano ha carpito la fiducia del ragazzo convincendolo a fargli compagnia su una panchina in un giardino pubblico. Qui però ha iniziato a molestarlo. A quel punto il ragazzo è scappato. Il pensionato nei giorni successivi ha inviato messaggi sul telefonino della vittima e l'ha anche nuovamente avvicinata dopo averla intercettata in centro. Le indagini hanno permesso di identificare l'uomo, pregiudicato per analoghi reati.