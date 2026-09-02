è detenuto a Rebibbia

Valter Lavitola aggredito in carcere

Il faccendiere, arrestato il 10 agosto, è recluso a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci

02 Set 2026 - 08:34
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Botte in carcere per Valter Lavitola. Il faccendiere, arrestato il 10 agosto, è detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di martedì 1° settembre, sarebbe stato vittima di un'aggressione: subito medicato, non avrebbe riportato gravi conseguenze. A riferirlo Il Messaggero, che cita fonti della polizia penitenziaria. 

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Lavitola è detenuto a Rebibbia, lo stesso carcere dei tre indicati come presunti attentatori: Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, arrestati lo scorso 30 giugno e legati alla microcriminalità avellinese. Secondo gli investigatori sarebbero stati ingaggiati dal braccio destro dell'ex editore, Clesio Gomez Tavares, e avrebbero piazzato l'ordigno davanti alla casa di Ranucci. I tre, intercettati in cella dopo la perquisizione al faccendiere, esprimevano, riferisce Il Messaggero, propositi di vendetta.
 

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