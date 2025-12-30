Valtellina, tre turisti bloccati sulla neve salvati a 3.000 metri

Tre giovani turisti provenienti dalla Polonia sono stati tratti in salvo nella serata di lunedi' dopo essere rimasti bloccati sulle nevi di Livigno, in Valtellina. I tre si trovavano a circa 3.000 metri di quota, dove avevano programmato un'escursione con le pelli di foca. Il gruppo si e' attardato in alta quota e non e' riuscito a rientrare in tempo per utilizzare l'ultima corsa degli impianti di risalita, indispensabile per la discesa verso il fondovalle. Con il calare dell'oscurita' e l'abbassamento delle temperature, i tre escursionisti si sono resi conto di non essere piu' in grado di scendere in autonomia. A quel punto e' partita la richiesta di soccorso. Dopo la localizzazione da parte dei Vigili del fuoco volontari di Livigno, e' stato attivato l'intervento di un elicottero dell'Areu, che ha raggiunto la zona e recuperato i turisti. I tre sono stati riportati a valle senza ferite. Sono apparsi molto infreddoliti e scossi dall'accaduto, ma in buone condizioni di salute.