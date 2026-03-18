Valtellina, scontro fra auto e moto: morto il motociclista

Incidente stradale mortale nella prima serata di mercoledì 18 marzo a Tirano (Sondrio), sulla statale 38 dello Stelvio. Un'auto e una moto si sono scontrate e la peggio è toccata al motociclista. La vittima è un 62enne residente in Valtellina, di cui non sono state rese note le generalità. Le operazioni di soccorso e rilievi dell'incidente sono tuttora in corso e le notizie sono ancora frammentarie. Mobilitato l'elisoccorso di Sondrio, i mezzi di soccorso di Areu, ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco. Per i rilievi di rito sono sul posto i carabinieri di Tirano.