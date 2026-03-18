Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita la cabina di un'ovovia: un morto
L'incidente nella stazione sciistica di Engelberg. La polizia federale: "Nessun italiano coinvolto"
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A causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. Una persona è morta in seguito allo schianto, come confermato dalla polizia cantonale, precisando che la vittima si trovava da sola nella cabinovia al momento dell'incidente. Secondo quanto riferito dalle autorità, la persona è stata soccorsa e rianimata sul posto, ma è poi deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La polizia federale: "Nessun italiano coinvolto".
La dinamica dell'incidente
Sono state diffuse dai media locali le immagini della cabina che precipita sulle Alpi bernesi e che mostrano inizialmente la stessa perdere stabilità per poi ribaltarsi più volte lungo il pendio innevato prima dell'impatto. La polizia cantonale ha ricevuto una chiamata di emergenza poco prima delle 11 del 18 marzo. La cabina dell'ovovia è precipitata poco dopo la stazione intermedia e "si è ribaltata più volte", ha spiegato.
A essere coinvolta nell'incidente sarebbe la tratta che dai 1.800 metri di Trübsee porta agli oltre 2.400 di Stand. L'impianto al momento è chiuso. Il forte vento aveva portato ad annullare una gara che era in programma nel comprensorio sciistico, mentre l'impianto era in funzione: "Perché fosse operativo è oggetto delle indagini in corso", ha spiegato il vicecomandante della polizia, Senad Sakic.
Un testimone oculare ha riferito alla stampa locale che i soccorritori "hanno provato a rianimare qualcuno per almeno 30 minuti", mentre la polizia comunica che la persona a bordo della cabina sarebbe morta sul colpo. L'incidente è stato confermato dall'amministratore delegato della stazione sciistica Titlis-Bahnen Norbert Patt e dalla polizia cantonale.
La polizia federale: "Nessun italiano coinvolto"
Nessun italiano risulta coinvolto nell'incidente a Engelberg. Lo ha confermato la polizia federale elvetica, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna.
Le indagini sono condotte dalla polizia del Nidvaldo con il supporto del Servizio svizzero d'inchiesta sulla sicurezza. Le autorità hanno annunciato che ulteriori informazioni saranno diffuse nel corso della giornata. Un'altra cabinovia è stata evacuata e le operazioni di soccorso risultano ancora in corso.