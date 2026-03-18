A essere coinvolta nell'incidente sarebbe la tratta che dai 1.800 metri di Trübsee porta agli oltre 2.400 di Stand. L'impianto al momento è chiuso. Il forte vento aveva portato ad annullare una gara che era in programma nel comprensorio sciistico, mentre l'impianto era in funzione: "Perché fosse operativo è oggetto delle indagini in corso", ha spiegato il vicecomandante della polizia, Senad Sakic.