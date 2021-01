Valle d'Aosta, Consulta sospende legge su misure Covid più leggere

Ente del Turismo

Sono sospesi gli effetti della legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 meno rigide di quelle statali. E' quanto ha stabilito, in via d'urgenza, la Corte costituzionale, accogliendo l'istanza proposta, in via cautelare, dal premier Conte. E' la prima volta che la Consulta sospende gli effetti di una legge.