Valle d'Aosta, condannato per corruzione l'ex governatore Rollandin

Augusto Rollandin, ex presidente della Regione Valle d'Aosta e attuale consigliere regionale dell'Union Valdotaine, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per corruzione. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto la condanna a sei anni. Per Rollandin scatta ora la procedura che, in base alla legge Severino, porterà alla sospensione dalla carica di consigliere regionale. Il processo si è svolto con il rito abbreviato.