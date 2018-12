Val d'Aosta, uno scialpinista travolto e ucciso da una valanga

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Chamois, in Val d'Aosta. Il tragico incidente è avvenuto a 2.500 metri di quota, sotto il Col Pillonet. L'escursionista era insieme a una donna, rimasta illesa, che è stata trasportata in elicottero a Breuil-Cervinia in stato di choc e in lieve ipotermia. Sono intervenute le guide del soccorso alpino, le unità cinofile e i finanzieri di Cervinia.