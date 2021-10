Salvi i tre alpinisti bloccati sul Bianco: guidati fino al bivacco

I tre alpinisti che erano rimasti bloccati nella notte a quota 4.700 metri sul Monte Bianco sono il salvo: alle 4 sono infatti riusciti a raggiungere il bivacco Vallot seguendo le istruzioni degli operatori del Soccorso Alpino Valdostano. I soccorritori decideranno in mattinata, in base alle condizioni fisiche dei tre e al meteo, se procedere al recupero in elicottero.