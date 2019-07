Monte Rosa, alpinista precipita e muore: compagno illeso

Un alpinista è morto sul Monte Rosa precipitando lungo il versante Sud del Polluce, poco sotto la vetta, a circa quattromila metri di altitudine, mentre percorreva la via normale. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato il corpo e la salma sarà portata a Cervinia per le operazioni di riconoscimento. E' in corso il recupero del compagno di cordata, illeso.