Monte Bianco, salvati due alpinisti rimasti bloccati a 3.800 metri

Due alpinisti lituani rimasti bloccati a causa del maltempo sulla Tour Ronde, sul massiccio del Monte Bianco, a 3.800 metri, sono stati tratti in salvo da un elicottero. Entrambi sono in buone condizioni fisiche. Il salvataggio è stato possibile grazie a un miglioramento delle condizioni meteo. In precedenza una squadra di soccorritori italo-francese, che stava tentando un recupero via terra, era dovuta rientrare a causa del rischio valanghe.