La Thuile, incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul Rutor: 5 morti

L'incidente, secondo quanto riferito dal portavoce del Soccorso Alpino, è avvenuto a circa 3mila metri di altitudine. La dinamica non è stata ancora chiarita, così come non sono state rese note le generalità delle vittime. Le due persone sopravvissute e portate in ospedale sono un cittadino svizzero e uno francese. L'elicottero era adibito ad attività di eliski. L'aereo invece era decollato da Megève.



Tra i morti nell'incidente ci sono il pilota dell'elicottero Maurizio Scarpelli, di 53 anni e la guida alpina che lo accompagnava Frank Henssler, di 49 anni, tedesco ma operante in Valle d'Aosta. Le altre tre vittime, non ancora identificate, sono passeggeri dello stesso elicottero. Sull'altro velivolo, un aereo ultraleggero decollato da Megeve (Francia), si trovavano un istruttore pilota e due allievi.