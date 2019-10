"Ho crediti per migliaia di euro", artigiano si dà fuoco ad Aosta

Un artigiano edile di 42 anni si è dato fuoco davanti ai soccorritori e alle forze dell'ordine che stavano tentando di dissuaderlo dai suoi intenti suicidi. E' avvenuto a Gressan, vicino ad Aosta. L'uomo, in gravi condizioni, è ricoverato in prognosi riservata. Ai militari aveva spiegato di avere crediti per alcune migliaia di euro, legati a lavori terminati, ma che non erano stati ancora pagati.