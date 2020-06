Gran Paradiso, alpinista 27enne cade in un crepaccio: ricerche sospese

Sono state sospese le operazioni di recupero di un alpinista caduto in un crepaccio sotto la parete nord del Gran Paradiso, in Val d'Aosta. Daniele Catorci, 27 anni, di Macerata, si trova ora a una profondità di circa 30 metri e le speranze di recuperarlo ancora in vita, dicono al Soccorso alpino, sono praticamente nulle, Catorci era precipitato venerdì durante una scalata: con lui un amico che è riuscito a salvarsi.