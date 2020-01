Esce di pista e si schianta contro un albero: sciatore morto a Champoluc

Uno sciatore di circa 60 anni, probabilmente straniero, è morto a Champoluc, nel comprensorio del Monterosa ski. A individuare il corpo sono stati i "pisteur" durante la ricognizione a fine giornata. La vittima si trovava fuori pista, in mezzo al bosco: a provocare il decesso sarebbe stato l'impatto contro un albero. Sempre in Valle d'Aosta due sciatori, di 13 e 28 anni, hanno riportato gravi ferite in altrettanti incidenti sulle piste.