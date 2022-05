Donna uccisa ad Aosta, condannato all'ergastolo il 36enne reo confesso

La Corte d'Assise di Aosta ha condannato all'ergastolo Gabriel Falloni, il 36enne di Sorso (Sassari), reo confesso per l'omicidio di Elena Raluca Serban.

La donna, una 32enne di origine romena, venne uccisa in un appartamento che aveva affittato ad Aosta. In seguito a una perizia psichiatrica è stata accertata la capacità di intendere e di volere dell'imputato. Falloni assassinò la 32enne il 17 aprile 2021, secondo gli inquirenti, per evitare di essere denunciato dopo averla rapinata di 8mila euro.