Donna trovata morta ad Aosta, la polizia cerca il marito: "Potrebbe essere all'estero"

Gli investigatori vogliono ricostruire gli ultimi giorni di vita di Jessica Lesto, la 32enne ritrovata seppellita sull'argine della Dora Baltea ad Aosta.

E per questo cercano il marito, ma l'uomo potrebbe trovarsi all'estero. Fonti inquirenti, riferisce La Stampa, raccontano di un legame fra Lesto e il marito turbolento, sfociato anche in una lite davanti alla stazione di Aosta, circa un anno fa. La procura, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio: sul corpo della donna, che risulta morta da tempo, non ci sarebbero segni di violenza e si attende l'autopsia per stabilire le cause del decesso.