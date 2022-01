Covid, Valle d'Aosta a rischio zona rossa: chiesta deroga al governo

IPA

La Valle d'Aosta chiede un atteggiamento di "prudenza" o "meglio ancora una deroga provvisoria da parte del governo Draghi" per evitare la zona rossa a causa dell'andamento dei contagi da coronavirus. Il passaggio scatterebbe una volta raggiunto il numero di 10 pazienti Covid in terapia intensiva (nell'ultimo bollettino erano 8). Così la maggioranza regionale composta da Pd e movimenti autonomisti si è riunita per valutare una strategia.