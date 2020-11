Coronavirus, Valle d'Aosta: "Roma spieghi perché restiamo in zona rossa"

Ansa

Giovedì "abbiamo ricoverato un cittadino biellese perché tante rianimazioni del Piemonte erano sature. Oggi deduciamo (non arrivano comunicazioni) che rimarremo zona rossa e ad ora non sappiamo perché. Roma deve darci risposte chiare, questa non è serietà". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in polemica con la scelta del governo di non spostare la Regione in zona arancione.