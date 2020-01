Coronavirus: test negativo per bimba in Valle d'Aosta

Hanno dato esito negativo i test per il Coronavirus a cui è stata sottoposta la bambina di sei anni e mezzo proveniente da Hong Kong e in vacanza con i genitori a Champoluc, in Valle d'Aosta. La famiglia, rimasta in isolamento in albergo, potrà quindi ripartire sabato. Aveva lasciato Honk Hong il 21 gennaio scorso e poi aveva fatto tappa a Londra prima di arrivare a Milano in aereo. I sintomi influenzali erano comparsi ieri, giovedì 30 gennaio.