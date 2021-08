Cade sul sentiero in Val Ferret: morta escursionista comasca 47enne

ansa

Una donna di 47 anni, originaria della provincia di Como, è morta dopo essere scivolata su un sentiero che porta al rifugio Boccalatte nella Val Ferret, in territorio di Courmayeur, sul massiccio del monte Bianco. L'incidente è avvenuto a 2.100 metri di quota. La vittima, con una compagna di escursione, stava scendendo dal rifugio quando è scivolata finendo in un dirupo, precipitando per circa 200 metri. A dare l'allarme è stata l'amica.