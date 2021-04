Aosta, donna trovata morta in casa con una ferita alla gola: non si esclude l'omicidio

Una donna di 32 anni di origini romene è stata trovata morta in un appartamento di viale Partigiani, ad Aosta. Aveva una profonda ferita alla gola. A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per aprire la porta dell'abitazione. Sul posto si sono recati la squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Aosta. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.

Sul caso lavorano il procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna, e il sostituto procuratore Luca Ceccanti, a cui è affidata l'inchiesta. Visto che non avevano sue notizie da parecchie ore, alcuni parenti si sono recati in mattinata nell'abitazione, al primo piano di un palazzo in viale Partigiani: trovata la porta chiusa, hanno chiamato i vigili del fuoco per entrare nell'alloggio e così è stato scoperto il cadavere.