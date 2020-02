Aosta, bimba di 17 mesi morta dopo visite: 4 indagati per omicidio colposo

Quattro pediatri dell'Usl della Valle d'Aosta sono indagati per omicidio colposo per la morte di Valentina Chapellu, bimba valdostana di 17 mesi deceduta lunedì nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola era arrivata a Torino il 13 febbraio in gravissime condizioni dopo essere stata visitata ad Aosta. Il pm Francesco Pizzato ne ha disposto l'autopsia.