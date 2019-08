Valle Camonica, scivola e cade in un dirupo: morto alpinista 38enne

Durante un'escursione sulla Concarena, in Valle Camonica, un alpinista di 38 anni è scivolato sul terreno bagnato ed è morto precipitando per un centinaio di metri in un dirupo. A lanciare l'allarme i compagni di cordata che stavano scalando la cima per andare all'attacco della via Cassin. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino, giunto sul posto in elicottero.