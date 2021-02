Valerio Massimo Manfredi ancora in gravi condizioni, sequestrati un appartamento e una caldaia

Intanto rimangono stazionarie le condizioni di Valerio Massimo Manfredi, ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva, all'ospedale di Grosseto dove è stato trasferito giovedì sera da Roma per essere sottoposto a trattamento in camera iperbarica e successivamente ricoverato in terapia intensiva.

Leggi Anche Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime: è in gravi condizioni

Resta grave anche Antonella Prenner, insegnante di Letteratura latina all’Università degli Studi di Napoli Federico II e autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre. La donna è ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma.