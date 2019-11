Valentina Milluzzo, la rabbia dei genitori: "L'aborto l'avrebbe salvata, ma i medici erano obiettori"

Valentina Milluzzo aveva 32 anni quando morì all'ospedale Cannizzaro di Catania, in seguito a una setticemia. Era incinta di due gemelli, al quinto mese di gravidanza. Succedeva tre anni fa, nell'ottobre del 2016. A processo per la morte della donna ci sono sette medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro: il reato ipotizzato è concorso in omicidio colposo plurimo. I genitori di Valentina non si danno pace e continuano a chiedere giustizia.