Uno scialpinista di 46 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata sul Cermis, nella trentina val di Fassa. Le squadre del soccorso alpino e speleologico del Trentino hanno estratto il corpo della vittima dalla coltre di neve dopo essere state allertate in quanto l'uomo non era raggiungibile telefonicamente da ore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cavalese.