TRAGEDIA SULLA NEVE

Trentino, si stacca una valanga sul Cermis: morto scialpinista 46enne

La vittima è stata estratta dalla coltre di neve dalle squadre del soccorso alpino e speleologico

08 Apr 2026 - 12:46
© facebook

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Uno scialpinista di 46 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata sul Cermis, nella trentina val di Fassa. Le squadre del soccorso alpino e speleologico del Trentino hanno estratto il corpo della vittima dalla coltre di neve dopo essere state allertate in quanto l'uomo non era raggiungibile telefonicamente da ore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cavalese. 

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