Austria, si stacca una valanga: morto uno sciatore italiano

In Austria uno sciatore italiano di 41 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga mentre stava sciando. La vittima stava effettuando una discesa dalla cima dell'Hoher Marchkopf, a Hochfügen, verso il fuoripista. Con la vittima c'era un altro sciatore di 36 anni che è rimasto ferito. Secondo quanto riferito dalla polizia, una valanga a lastroni di circa 250 metri si è staccata e ha travolto i due uomini. Il 36enne, riuscito a liberarsi, ha allertato i soccorsi mentre il 41enne è rimasto sommerso da 1,6 metri di neve per 30 minuti. Sul posto sono intervenuti due elicotteri di soccorso che hanno estratto lo sciatore che, però, è deceduto sul posto. A dare la notizia della tragedia sono stati i media locali.