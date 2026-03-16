Trento, valanga sul ghiacciaio Presena: gravissimo 20enne

Una valanga si è staccata sul ghiacciaio Presena, in Trentino, a 2.700 metri d'altezza. Secondo quanto si apprende la slavina, di grandi dimensioni, ha travolto due fratelli di origine polacca che stavano effettuando un fuoripista. Uno di loro è rimasto illeso mentre l'altro è stato estratto dalla neve, dopo essere stato rianimato, è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dove si trova in gravi condizioni. Sul posto le squadre del soccorso alpino del Trentino e di Bergamo e i vigili del fuoco. Il rischio valanga sul territorio era di tipo arancione-3, ovvero marcato.