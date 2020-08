Val Ferret, rabbia degli albergatori: "Danneggiati da allerta ghiacciaio"

Nonostante la riapertura una volta cessata l'allerta ghiacciaio, la Val Ferret "è vuota" e gli operatori "non stanno facendo nulla" perché non ci sono turisti. Sono disperati albergatori e ristoratori della vallata ai piedi del ghiacciaio Planpincieux, rimasta off limits nei giorni dell'allarme. "Hanno disdetto tutte le camere per Ferragosto - raccontano -: siamo al culmine della stagione con il 70% di ospiti in meno".