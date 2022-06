Vaiolo scimmie, Ema: non è emergenza sanitaria, solo precauzione

"Un punto chiave per il vaiolo delle scimmie è che stiamo agendo per precauzione, per garantire opzioni di prevenzione e trattamento se necessario.

Questa non è un'emergenza di salute pubblica al momento". Lo ha assicurato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali). "Sebbene l'epidemia di vaiolo delle scimmie sia insolita, è rassicurante che la maggior parte dei pazienti abbia avuto sintomi lievi e si sia ripresa senza bisogno di cure - ha quindi sottolineato -. Si tratta di un virus notevolmente diverso dal Sars-Cov-2, a partire dal fatto che non si trasmette facilmente tra le persone".