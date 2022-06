Vaiolo scimmie, Bassetti: Italia resta a nono posto mondiale per casi

"I numeri continuano a crescere, siamo a 1.122 casi nel mondo di vaiolo delle scimmie, oltre 120 casi in un giorno.

L'Italia rimane al nono posto a livello mondiale". Lo spiega l'infettivologo genovese e direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti facendo il punto sul vaiolo delle scimmie. "Non sono tanti, non sono pochi - aggiunge - non bisogna avere paura, non bisogna allarmare ma bisogna pensare a qualcosa, per esempio una campagna vaccinale per le categorie a rischio".