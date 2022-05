Vaiolo delle scimmie, Bassetti: "Rischiamo fase endemica o epidemica"

"Rischiamo di passare ad una fase endemica del vaiolo delle scimmie, o addirittura epidemica".

Lo afferma l'infettivologo genovese Matteo Bassetti in un video su Facebook, aggiungendo: "Lunedì l'Inghilterra ha deciso alcune misure contro questa malattia, secondo me molto intelligenti". A Londra l'autorità sanitaria ha consigliato ai contatti dei malati di autoisolarsi per 21 giorni, offrendo loro un vaccino sicuro contro il vaiolo . "Anche in questo caso - commenta Bassetti - gli inglesi dimostrano di essere avanti".