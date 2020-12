Vaccino Covid, Arcuri: "A fine estate avremo l'immunità di gregge"

IPA

Il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha assicurato che sarà possibile raggiungere l'obiettivo di 42 milioni di vaccinati in Italia entro fine estate, la soglia individuata per l'immunità di gregge. "Il vaccino non è un bene scarso. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento" e tutti potranno vaccinarsi "senza ansia, senza corsie preferenziali, senza un mercato dei vaccini", ha detto in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.