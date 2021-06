Vaccino Johnson & Johnson agli over 60 in casi specifici

Ansa

Il Johnson & Johnson monodose "viene raccomandato per soggetti di età superiore ai 60 anni. Qualora si determinino specifiche situazioni in cui siano evidenti le condizioni di vantaggio della singola somministrazione e in assenza di altre opzioni, il siero andrebbe utilizzato, previo parere del Comitato etico sul territorio". Lo evidenzia il verbale del Comitato tecnico scientifico dell'11 giugno, allegato nella circolare del governo.