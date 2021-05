Vaccino Covid, in Italia inoculato "solo" il 76% delle dosi AstraZeneca

Ansa

Nei frigo delle strutture sanitarie italiane ci sono in questo momento 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Di queste la metà sono di AstraZeneca che secondo i dati ufficiali fa registrare una quota di somministrazione pari al 76% sulle dosi consegnate. Molto meglio vanno Pfizer (92% sulle dosi arrivate) ma anche Moderna (82%). Le maggiori quantità di Astrazeneca non utilizzate si hanno in Sicilia (52%), Provincia Trento (56%), Basilicata (57%).