IPA

La Consulta di Bioetica "è favorevole all'obbligo del vaccino anti-Covid per tutti. Il senso è che se si vuole stare in società e non chiusi in casa, si ha il compito e l'onere di vaccinarsi". Lo ha detto il presidente Maurizio Mori, preannunciando la pubblicazione nei prossimi giorni del parere della Consulta favorevole all'obbligo vaccinale per chiunque abbia rapporti sociali.