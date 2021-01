Vaccino anti Covid, oltre 1,282 mln di dosi somministrate in Italia

Ansa

Sono 1.282.184 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia fino a giovedì 21 gennaio. È quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Tra i vaccinati, 775.467 sono operatori sanitari, 389.272 addetti al personale non sanitario e 106.117 ospiti delle strutture residenziali.