Vaccino a prof, sindacati: "Obbligo? Deve decidere il governo" 

L'eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid per il personale scolastico è una "precisa responsabilità politica del governo, qualora la ritenga misura necessaria". Lo scrivono Cgil, Cisl, Snals e Anief. Tuttavia "non sarebbe una misura sufficiente per assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza", aggiungono i sindacati.