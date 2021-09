Vaccini, Vaia (Spallanzani): "Troppo presto per bambini 5-11 anni"

Afp

"E' ancora troppo presto per vaccinare contro il Covid i bambini dai 5 agli 11 anni. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per immunizzare questa popolazione così sensibile". Lo ha detto Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, aggiungendo che "se le autorità regolatorie internazionali e nazionali lo approveranno e si prenderanno la responsabilità, allora sì".