Covid, Speranza: "Per la prima volta da settimane i numeri stanno migliorando | E il 92% degli over 12 ha la prima dose"

Il ministro della Salute Roberto Speranza vede la fine del tunnel nella lunga pandemia da Covid e spiega: "Siamo finalmente in una fase che appare diversa da quella dei mesi precedenti" . Per la prima volta da settimane, spiega, "guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al Covid" , tra riduzione delle ospedalizzazioni e abbassamento dei contagi. Inoltre la campagna di vaccinazione procede spedita: il 91% degli italiani over 12 ha ricevuto la prima dose.

I vaccini e i numeri diversi - L'88% degli italiani ha due dosi e ha completato il ciclo primario, e quasi 35 milioni di persone hanno fatto il booster. "Questa situazione - chiarisce il ministro - ci mette nelle condizioni di poter aprire una fase diversa nella lotta al Covid".

Realisti ma fiduciosi - "Dobbiamo ancora tenere i piedi per terra", precisa Speranza. "Per la prima volta dopo molte settimane guardiamo però con maggiore fiducia a dati che stanno finalmente migliorando". Il numero dei casi "è ancora altissimo e per questo dobbiamo mantenere un livello di attenzione e di cautela come sempre abbiamo fatto in queste settimane. Ma è anche vero che grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone siamo in condizioni finalmente di registrare un abbassamento del numero dei contagi, una stabilizzazione e in alcuni casi addirittura una riduzione delle ospedalizzazioni. Speriamo che i numeri continuino a scendere nei prossimi giorni", aggiunge il ministro.