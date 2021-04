Vaccini, Sileri su AstraZeneca: "Pochi casi avversi, Italia non lo bloccherà"

Ansa

Ieri è arrivato il blocco della somministrazione del vaccino di AstraZeneca da parte dell'Olanda. "Non dobbiamo preoccuparci", dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, alla Stampa."Hanno notato dei casi di trombosi, ma si tratta di numeri esigui rispetto alle dosi inoculate. Prendiamo decisioni politiche sulla base di evidenze scientifiche". "In Italia, nonostante ci siano stati casi anche qui da noi, non fermeremo AstraZeneca".