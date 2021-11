Sì alla corsia preferenziale per la terza dose anche a docenti e personale scolastico, rispettando i sei mesi di distanza dalla seconda, perché anche loro lavorano in ambienti a rischio. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il rialzo dei casi previsto, e le manifestazioni No vax non hanno giovato, riflette. Sileri ha spiegato infine che gli under 20 assorbono il 23% dei nuovi contagi.