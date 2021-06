Vaccini, Sileri: "Opportune nuove indicazioni su AstraZeneca"

Ansa

Sul vaccino AstraZeneca "credo che nuove indicazioni siano opportune", "secondo me si valuteranno dei limiti di non fattibilità sotto i 30 o sotto i 40 anni, mentre una revisione non la farei sopra i 50 anni, perché il rapporto tra rischi e benefici è indubbiamente, anche con la circolazione attuale, a favore del beneficio". Lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.